Intesa: finanziamento da 40 milioni a Feralpi per acciaio sostenibile (2)

- Efficienza, circolarità e innovazione digitale rispondono alla purpose del Gruppo Feralpi che continua ad investire per essere tra i leader internazionali nel settore siderurgico, anticipando gli standard di eccellenza nell’industria proprio attraverso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Il finanziamento consentirà a Feralpi di dare continuità agli investimenti green in linea con il piano industriale e in coerenza con la strategia di business del Gruppo Feralpi rispetto a sei Goals (n. 7, 8, 9, 11, 12, 13) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite declinati anche all’interno della Dichiarazione volontaria consolidata di carattere Non finanziario (DNF). Intesa Sanpaolo conclude così un’ulteriore operazione a valere sul plafond di 6 miliardi di euro dedicato alla circular economy previsto nel Piano d’Impresa 2018-2021, plafond che dal suo lancio ha finanziato 177 progetti. L’operazione è stata conclusa dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo con il supporto del Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società dedicata all’innovazione e alla diffusione dell’economia circolare. (segue) (com)