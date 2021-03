Intesa: finanziamento da 40 milioni a Feralpi per acciaio sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’operazione con un’eccellenza internazionale come Feralpi conferma la forza e la reattività dell’industria manifatturiera italiana - ha commentato Mauro Micillo, Chief della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo -. Il tema della sostenibilità ambientale è e sarà sempre più centrale nelle strategie di sviluppo delle imprese come dimostrano le iniziative e i progetti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation (Pnrr) e del Green New Deal europeo. L’industria manifatturiera italiana ha capito da tempo l’importanza della sostenibilità e ha saputo mettere in atto strategie e innovazioni che la posizionano come la meno inquinante d'Europa insieme a quella tedesca. Il Gruppo Intesa Sanpaolo è impegnato nel supportare la trasformazione ESG del Paese, sostenendo le imprese che ambiscono a migliorare il profilo di sostenibilità per affiancarle in un percorso di cambiamento strutturale al fine di consolidarne il posizionamento competitivo, anche sui mercati globali”. (segue) (com)