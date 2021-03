Governo: Donnet (Generali), Draghi uomo giusto per guidare la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Giuseppe Conte ha fatto un buon lavoro nella gestione dell’emergenza pandemica: ora è il momento di concentrarsi sulla ripresa, e credo che Mario Draghi sia la persona giusta per guidarla in Italia e in Europa. Così l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, intervenuto questa mattina al Politico Finance Summit 2021. “All’Europa serve più Italia e viceversa, e riteniamo che con Draghi saremo in grado di raggiungere questo obiettivo: anche per questo continuiamo a mantenere un dialogo costruttivo con il nuovo governo”, ha detto. (Ems)