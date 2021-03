Scuola: Municipio Roma I consegna aule ad associazione genitori istituto infanzia Franchetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Municipio Roma I consegna due aule all'associazione "Insieme si Cresce", nell'ambito del patto di collaborazione stipulato con l'associazione genitori della scuola dell'infanzia Franchetti, per svolgere attività rivolte ai bambini e alle bambine. Lo rende noto Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I, Giovanni Figà-Talamanca, assessore alla Scuola del Municipio Roma I, Sara Lilli, capogruppo Pd in Consiglio municipale. "Un impegno che viene da lontano, dal 2013, quando la neo eletta consigliera Lilli propose e fece approvare un odg per favorire la partecipazione condivisa degli spazi della scuola con i genitori, come primo atto del suo mandato - si legge in una nota -. Oggi, dopo aver superato problemi burocratici e aver effettuato i necessari lavori di consolidamento, inizia questa collaborazione che rilancia i patti di collaborazione che già dalla prossima settimana ricominceremo a firmare con le scuole e le associazioni genitori del nostro territorio allargando la rete delle Scuole Aperte e condivise. Gli spazi sono due aule al piano seminterrato, per le quali l'associazione genitori ha comprato dei corpi luminosi a Led molto funzionali. Una ottima collaborazione con un'associazione genitori che ha già svolto l'estate scorsa il centro estivo con grande successo e che promuove attività legolab nell'ambito del programma di promozione delle discipline Stem, rivolti ai bambini e alle bambine. Finalmente avranno un luogo all'interno della scuola luogo deputato alla formazione e all'educazione. Questa è una grande opportunità per rilanciare i patti di collaborazione che già dalla prossima settimana ricominceremo a firmare con le scuole e le associazioni genitori del nostro territorio allargando la rete delle Scuole Aperte e condivise. Un modello che si consolida, nella convinzione che la scuola, oggi più che mai, sia il luogo della parità, del futuro, delle opportunità per tutte le bambine e tutti i bambini", conclude la nota. (Com)