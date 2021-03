Salute: Stefani, su politiche disabilità mio approccio unitario, integrato e multidisciplinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in passato le politiche sulle disabilità "sono state fin troppo frammentate e settoriali conto, con l'apporto di tutti, di introdurre un approccio unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte che coinvolgono persone con fragilità. Per questo ho avviato un'interlocuzione con i ministri della Salute, dei Trasporti, dell'Istruzione e del Lavoro. Queste le parole di Erika Stefani, ministro per le Disabilit, in un messaggio inviato alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati Rari, Uniamo – Firm Onlus. "E' dovere di tutti lavorare per non lasciare nessuno indietro soprattutto in questa fase delicata e decisiva - ha aggiunto -. Le persone fragili, incluse quelle con disabilità intellettiva, hanno più di tutti subito il peso dell'isolamento e delle restrizioni, e oggi devono essere tutelate", ha però sottolineato il ministro. "Ringrazio le associazioni per il lavoro silente - ha continuato Stefani -, il loro apporto è fondamentale per strutturare migliori politiche e per intercettare aree di intervento. L'ascolto sarà alla base del mio lavoro. Sono fiduciosa nella massima collaborazione tra tutti, anche dentro il governo. I segnali finora sono stati positivi". (Rin)