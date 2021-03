Imprese: Unindustria, dopo pandemia non vogliamo tornare come prima ma crescere sempre più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa manifestazione è incentrata sulla concretezza dei numeri di bilancio. Siamo orgogliosi che quasi tutte le imprese del Lazio premiate siano nostre associate, 19 su 23, e che rappresentino quasi la metà di tutti i premiati nelle tre regioni. Il 2020 ci ha lasciato uno scenario difficile, con perdite devastanti sia dal punto di vista umano che del pil”. Lo ha detto Alessandra Santacroce, vicepresidente di Unindustria intervenuta al "Premio Industria Felix 2021" edizione Lazio, Toscana ed Abruzzo, un evento on line patrocinato da Unindustria. Il premio è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi. Secondo le ultime stime il Lazio registra perdite più contenute rispetto al resto del Paese, con un calo dell’8,1 per cento dei fatturati contro la media italiana del 9,1 per cento. “Dopo il terzo trimestre 2020 che ha rappresentato il punto più buio dell’anno, l’industria ha cercato di recuperare. Dal lato dei servizi, invece, si registra maggiore fatica anche se ci sono dinamiche differenziate sia per territorio che per dinamiche. Ci fanno ben sperare le start up e le aziende gestite da donne, che vedono qualche segnale di ripresa. Se guardiamo al futuro, dopo l’uscita dal lockdown e grazie ai vaccini ora vediamo più speranza, ma non ci basterà tornare come prima: anche sulla scia della Next generation Eu il nostro obiettivo è crescere sempre di più, le nostre aziende ma anche noi come associazione, il nostro ruolo sia di sostegno che accompagnamento al rilancio”, ha aggiunto Santacroce nel suo intervento.(Rer)