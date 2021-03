Assicurazioni: Donnet (Generali), in Europa opportunità per sistema di protezione comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Generali è stato proattivo nel promuovere una soluzione europea per la protezione di persone e Pmi contro rischi sistemici rappresentati ad esempio dalla pandemia: quanto sta accadendo ha evidenziato come numerose categorie non siano protette a sufficienza, e l’industria assicurativa non ha la capacità necessaria per gestire da sola tale rischio. Così l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, intervenuto questa mattina al Politico Finance Summit 2021. “L’Europa ha la grande opportunità di costruire un sistema di protezione comune, a cui dovrebbero contribuire assicurazioni, riassicurazioni e Stati membri”, ha detto, sottolineando poi la necessità che una eventuale revisione del Solvency II, l’impianto normativo europeo per le assicurazioni, sia impostata in modo da contribuire alla ripresa economica. (Ems)