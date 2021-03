Grecia: Covid, al via da oggi nuove misure per contenere contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha disposte nuove misure restrittive per contenere i contagi da coronavirus nella regione dell'Attica, colpita pesantemente dall'epidemia, e in altre aree del Paese. Nella serata di ieri il viceministro della Protezione civile Nikos Hardalias ha reso noto i dettagli di un nuovo piano di emergenza che punta a limitare gli spostamenti tra i comuni per gli acquisti di generi alimentari e l'esercizio fisico. Per questo motivo a partire dalle 6 di questa mattina e fino alle 6 del 16 marzo, i cittadini della regione potranno circolare con il sistema Sms utilizzando il numero 2 per gli acquisti dei beni essenziali e 3 per andare solo in banca all'interno del comune o a una distanza non superiore a 2 chilometri dalla propria abitazione. Inoltre da oggi le seguenti aree entrano in zona "rosso intenso": Attica, Salonicco, Achaia, Arcadia, Larissa, Lefkada, Fthiotida, Argolida, Corinto, Thesprotia, Arta, Samos, Viotia, Chios, Aitoloakarnania, Rodi, Iraklio, Evia e Kalymnos. Il resto del paese è classificato come ad alto rischio o "rosso". Le misure previste per la provincia Larissa entreranno in vigore da sabato a causa del forte terremoto di ieri che ha colpito l'area. Ieri la Grecia i casi giornalieri di coronavirus sono saliti ieri a 2.702, un dato record per il 2021 mentre sono stati segnalati anche 40 nuovi decessi. (segue) (Gra)