Grecia: Covid, al via da oggi nuove misure per contenere contagi (2)

- Intanto il ministro della Salute greco Vassilis Kikilias ha chiarito che in Grecia sarà vaccinata contro il Covid tutta la popolazione con età superiore ai 60 anni entro il mese di maggio. "Stiamo anche facendo progressi con i gruppi vulnerabili. Penso che sia chiaro che a marzo avremo molte più dosi di vaccino rispetto a febbraio e gennaio, mentre ad aprile, maggio e giugno ce ne saranno ancora di più", ha detto nei giorni scorsi il ministro stimando che la Grecia avrà effettuato 1.750.000 vaccinazioni entro la fine di marzo. Il ministro ha affermato che il Paese raggiungerà presto la soglia del milione di vaccinazioni e che ciò rappresenta una "fonte di speranza, poiché più persone vengono vaccinate più rapidamente si attenuerà la pressione sul sistema sanitario e tornerà la normalità". Il ministro si è poi detto "particolarmente preoccupato per l'andamento" della pandemia in Attica e nel resto del Paese. "Questo dimostra l'enorme pressione sul sistema sanitario nazionale e il grande sforzo compiuto dal nostro personale sanitario per aiutare le persone", ha aggiunto. Kikilias ha fatto appello ai cittadini per fare "un ultimo sforzo" nel rispettare le misure di contenimento e non infrangere le regole, annullando gli sforzi dell'intero anno. (segue) (Gra)