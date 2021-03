Grecia: Covid, al via da oggi nuove misure per contenere contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Grecia hanno varato il primo marzo un piano di azione che prevede il trasferimento di pazienti Covid in ospedali privati ​​e la riconversione di posti letti di terapia intensiva presso ospedali pubblici per i pazienti gravi affetti da Sars-Cov-2. Il piano mira a fronteggiare la quasi saturazione degli ospedali Covid in Attica mettendo mano a tutte le riserve del Sistema sanitario nazionale (Esy). Gli ospedali privati ​​hanno già messo a disposizione 120 posti letto in terapia intensiva e, da lunedì primo marzo, il trasporto di pazienti affetti da coronavirus agli ospedali dell'Attica da Corinto, Halkida, Livadia e Thiva è stato interrotto, ad eccezione dei casi che richiedono cure intensive. Inoltre, in caso di ulteriore peggioramento della situazione, il piano del ministero della Salute prevede anche la realizzazione di posti letto in terapia intensiva nelle unità di rianimazione ospedaliera e nelle sale operatorie. A tal fine sono stati impegnati 150 respiratori. (segue) (Gra)