Grecia: Covid, al via da oggi nuove misure per contenere contagi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante, secondo il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, la Grecia si trova nel tratto finale del percorso del contrasto alla pandemia ma per completarlo i suoi cittadini devono mantenere "dritta la rotta" e rispettare le misure restrittive. "Siamo nel tratto finale, ma la velocità con cui arriveremo dipenderà dai passi attenti che faremo ora", ha affermato il capo del governo di Atene nei giorni scorsi durante una videoconferenza online sulla recente donazione di 18 posti letto in terapia intensiva da parte del comitato per il bicentenario "Grecia 2021". Il premier greco ha poi sottolineato che la responsabilità collettiva nel conformarsi alle misure sarà fondamentale per riaprire l'economia e garantire che rimanga aperta. "Dobbiamo fare una spinta in più, soprattutto per le prossime due settimane, in modo da poter tornare a uno stato di normalità non solo per l'economia e le imprese, ma anche per le scuole", ha proseguito Mitsotakis secondo cui il governo fornirà "soluzioni intelligenti e cercherà un nuovo accordo di fiducia reciprocamente vantaggioso con i cittadini greci". (segue) (Gra)