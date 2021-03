Grecia: Covid, al via da oggi nuove misure per contenere contagi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Grecia hanno intanto raccomandato l'estensione della serrata in Attica di almeno un'altra settimana fino al 15 marzo, dal momento che i dati epidemiologici nella regione non lascerebbero altra scelta. Charalambos Gogos, professore di medicina presso l'Università di Patrasso e membro del Comitato di esperti Covid-19, ha dichiarato all'emittente televisiva "Skai" di essere favorevole all'estensione del blocco fino al 15 marzo, affermando che c'è una significativa carica virale in Attica che si combina con una maggiore pressione sul sistema sanitario "Questa è la peggior combinazione possibile al momento in Attica", ha spiegato l'esperto sottolineando che i prossimi 15 giorni saranno cruciali per una inversione di tendenza nella curva dei contagi. Gogos ha detto che le attuali restrizioni non sono adeguatamente applicate dai cittadini. L'attuale serrata, che inizialmente doveva durare fino alla fine di febbraio, è stata prorogata la scorsa settimana all'8 marzo. Una scelta ritenuta necessaria anche a causa della quasi saturazione dei reparti di terapia intensiva. Le stesse restrizioni continueranno ad applicarsi anche nell'isola di Kalymnos, nel comune di Evosmos, nell'isola di Evia e nelle regioni di Achaia e Arcadia nel Peloponneso. (Gra)