Regno Unito: Buckingham Palace, Filippo sottoposto a intervento per questioni cardiache

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Filippo, duca di Edinburgo e consorte della regina Elisabetta II del Regno Unito, ha subito un "intervento che ha avuto successo" per una "condizione cardiaca pre-esistente". Lo ha comunicato Buckingham Palace, affermando che il duca rimarrà in ospedale per il trattamento post operatorio, riposarsi e recuperare le forze per "alcuni giorni". Il principe Filippo, 99 enne, era stato trasferito nella giornata di lunedì dall'ospedale Re Edoardo VII di Londra all'ospedale San Bartolomeo, specializzato appunto nel trattamento cardiologico. Filippo ha sinora trascorso 16 notti ricoverato in ospedale, il più lungo soggiorno di cui si abbia notizia sinora. (Rel)