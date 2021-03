Turismo: Osservatorio Bit, nel 2021 il 21 per cento dei viaggiatori italiani prevede di rimanere vicino a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il turismo di prossimità, in particolare open-air e nella natura, si confermerà quello maggiormente richiesto dai viaggiatori italiani. È quello che emerge da un’analisi dell’Osservatorio di Bit Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano. Secondo un’indagine di TripAdvisor, il 21 per cento dei viaggiatori italiani prevede di rimanere vicino a casa, il 16 per cento di raggiungere destinazioni che distano non più di 90 minuti dalla propria residenza e ben un terzo, il 33 per cento poco sopra i 90 minuti. Nel Regno Unito la percentuale di chi resterà vicino a casa sale al 24 per cento e negli Stati Uniti al 29. Un trend - secondo l'Osservatorio Bit - che potrebbe favorire, per esempio, le destinazioni di montagna vicine alle aree più popolate, come quelle dell’arco alpino e appenninico oltre ai piccoli borghi, l’ospitalità diffusa e il turismo lento in generale. L’enogastronomia resterà un potente motivatore che troverà nelle strade del vino e dell’olio, e nei distretti dei prodotti dop, potenziali attrattori. Ma anche l’ormai onnipresente tecnologia giocherà un ruolo. Un’altra ricerca, questa volta di Oppo Smart Studies, sottolinea che le precauzioni igienico-sanitarie porteranno i viaggiatori a optare per un “turismo di precisione”: anche chi di solito ama la vacanza-avventura quest’anno tenderà a progettare in anticipo in ogni dettaglio utilizzando strumenti digitali e online. (segue) (Com)