Istat: povertà assoluta torna a crescere, valore più elevato dal 2005

- Le stime preliminari dell'Istat per il 2020 indicano valori dell’incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4 per cento del 2019 al 7,7 per cento), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7 per cento al 9,4 per cento) che si attestano a 5,6 milioni. Nell’anno della pandemia si azzerano i miglioramenti registrati nel 2019. Dopo quattro anni consecutivi di aumento,si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie (e di individui) in povertà assoluta, pur rimanendo su valori molto superiori a quelli precedenti la crisi avviatasi nel 2008, quando l’incidenza della povertà assoluta familiare era inferiore al 4 per cento e quella individuale era intorno al 3 per cento. Pertanto,secondo le stime preliminari del 2020 la povertà assoluta raggiunge,in Italia, i valori più elevati dal 2005 (ossia da quando è disponibile la serie storica per questo indicatore). Il valore dell’intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha subìto invece una riduzione (dal 20,3 per cento al 18,7 per cento). Tale dinamica segnala come molte famiglie,che nel 2020 sono scivolate sotto la soglia di povertà,hanno comunque mantenuto una spesa per consumi prossima ad essa, grazie anche alle misure messe in campo dal Governo a sostegno dei cittadini (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ecc.).(Ren)