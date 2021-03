Ue: Eurostat, disoccupazione a gennaio stabile all'8,1 per cento in area euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, erano quasi 3 milioni (2.929.000) i giovani, cioè le persone sotto i 25 anni, disoccupati nell'Ue. Di questi, 2.356.000 milioni erano nell'area euro. A gennaio 2021, il tasso di disoccupazione giovanile era del 16,9 per cento nell'Ue e del 17,1 per cento nell'area euro, rispetto al 16,9 per cento e al 17,2 per cento rispettivamente del mese precedente. Rispetto a gennaio 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 184 mila unità nell'Ue e di 89 mila nell'area euro. A gennaio 2021, il tasso di disoccupazione femminile era del 7,7 per cento nell'Ue, stabile rispetto a dicembre 2020. Il tasso di disoccupazione maschile era del 7 per cento a gennaio 2021, stabile rispetto a dicembre 2020. Nell'area euro, il tasso di disoccupazione per le donne è rimasto stabile all'8,6 per cento a gennaio 2021 e il tasso di disoccupazione maschile è rimasto stabile al 7,7 per cento. (Beb)