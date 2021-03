Energia: Uniper, Ebit in aumento del 16 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, il conglomerato per l'energia tedesco Uniper ha registrato un risultato ante oneri finanziari (Ebit) in aumento del 16 per cento su base annua a 998 milioni di euro. A sua volta, il risultato netto con aggiustamento è salito del 25 per cento a 774 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nello scorso anno Uniper ha beneficiato principalmente delle proprie attività nel settore del gas. Allo stesso tempo, l'azienda ha subito perdite nel comparto elettricità in Russia. Per il 2021, Uniper punta a un Ebit con aggiustamento compreso tra i 700 e i 950 milioni di euro. Il risultato netto rettificato dovrebbe attestarsi tra i 550 e i 750 milioni di euro. (Geb)