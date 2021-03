Germania: Habeck (Verdi), allentamento restrizioni Covid non è intelligente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano della Germania per allentare le restrizioni anticontagio e uscire progressivamente dal blocco generale “non è intelligente, si basa sulla speranza”. Tuttavia, “questa non è una strategia, con tutto il rispetto per la cancelliera” Angela Merkel. È quanto dichiarato da Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock. Intervistato dall'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, l'esponente ecologista ha criticato il piano per l'uscita dal lockdown concordato ieri, 3 marzo, da Merkel con i primi ministri dei Laender. Habeck ha aggiunto che la Germania è “all'inizio della terza ondata” della pandemia di coronavirus, ma “parliamo di riaperture invece che di vaccinazioni e test”. Secondo il copresidente dei Verdi, con il nuovo programma per la gestione dell'emergenza Covid-19, “il governo federale vuole accontentare tutti”. Per tale motivo, l'esecutivo “si nasconde e rimane invischiato nella burocrazia”. (Geb)