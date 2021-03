Infrastrutture: firma dell'accordo tra la polizia di Dubai ed Etihad Rail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di polizia per la sicurezza dei trasporti (Tsd) di Dubai ha recentemente firmato un memorandum d’intesa (MoU) con Etihad Rail - sviluppatore e operatore della rete ferroviaria nazionale degli Emirati Arabi Uniti, per migliorare e sviluppare la cooperazione nelle aree di lavoro comuni in modo tale da aiutare i fruitori del servizio. Il memorandum d'intesa è stato firmato dal brigadiere Obaid Al Habthoor, direttore del Tsd, e da Mohammed Al Marzouqi, direttore esecutivo del settore ferroviario di Etihad Rail, alla presenza di funzionari di entrambe le parti.(Res)