Scuola: Bianchi, si tornerà in presenza facendo tesoro dell'esperienza della Dad

- A scuola "si torna in presenza ma facendo tesoro dell'esperienza della Dad, facendo uso delle nuove tecnologie e usando tutti gli strumenti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio Rai 1. "Capisco voler fare i titoloni sulla Dad ma la scuola è presenza", ha sottolineato. "In questo anno i nostri insegnanti hanno lavorato in situazioni difficilissime, va loro riconosciuto, ed è un patrimonio che non può essere disperso", ha aggiunto Bianchi.(Rin)