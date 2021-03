Francia: Yannick Bolloré (Vivendi), buon momento per investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un buon momento per investire e rendere Vivendi un "campione mondiale". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Yannick Bolloré, presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi, gruppo francese che detiene il 28,8 per cento di Mediaset e il 24 per cento di Tim. È una situazione estremamente favorevole per lanciarsi nel movimento di consolidamento del settore delle industrie di contenuti. Guardiamo molti dossier e saremo opportunisti", afferma il dirigente. La società ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita dell'1,2 per cento a 1,62 miliardi di euro. "Vivendi ha realizzato un anno eccezionale nel 2020. Fare meglio del 2019, nonostante il contesto della crisi del Covid, prova la resilienza del gruppo e la pertinenza della strategia messa in atto dal 2014. "Oggi la gestione del gruppo è equilibrata. Arnaud de Puyfontaine, il presidente del direttorio, dirige le operazioni. Come presidente del consiglio d sorveglianza, convalido i grandi orientamenti strategici e Vincent Bolloré come primo azionista apporta la sua esperienza sui grandi dossier e sull'ingegneria finanziaria", spiega Yannick Bollorè, sottolineando che "questo trio funziona a meraviglia". (Frp)