Sud Sudan: schianto, presidente Kiir sospende operazioni di volo della South Supreme Airlines

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha ordinato la sospensione delle operazioni di volo della South Supreme Airlines, la compagnia di cui un aereo si è schiantato martedì sera, 2 marzo, poco dopo il decollo da Pieri, nello Stato orientale di Jonglei. Nell'incidente sono morte tutte e 10 le persone a bordo, fra cui il pilota keniota, il suo copilota sud sudanese e sette passeggere donne. In una dichiarazione, il presidente Kiir ha detto che la sospensione della compagnia aerea è una "misura temporanea per far fronte a questi incidenti aerei evitabili prima che le leggi che governano l'aviazione civile siano rafforzate con mezzi legislativi". Questa misura, ha proseguito il presidente citato dai media locali, è "necessaria per accertare la conformità degli altri velivoli della South Supreme Airlines. È anche un passo necessario per ripristinare la fiducia del pubblico nei viaggi aerei nel paese". L'International Aviation Safety Assessment Program - il programma stabilito dagli Stati Uniti nel 1992 per valutare l'adesione delle autorithy di aviazione civile degli stati agli standard di sicurezza internazionali - non ha mai ritenuto conforme l'aviazione sud sudanese. (segue) (Res)