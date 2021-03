Sud Sudan: schianto, presidente Kiir sospende operazioni di volo della South Supreme Airlines (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da ministro dei Trasporti Madut Biar Yel ai media locali, l'aereo - di piccole dimensioni e noto come modello Let L-410 - avrebbe registrato malfunzionamenti poco dopo il decollo del velivolo, che era diretto nella capitale Giuba. Martedì stesso una squadra di investigatori è stata inviata sul luogo dell'incidente per condurre indagini preliminari. Il governatore di Jonglei si è detto "scioccato e orripilato" dalla notizia. Almeno 10 aerei si sono schiantati in diverse località del Sud Sudan fra il 2018 ed il 2019, con un bilancio di 30 morti. La compagnia aerea è di proprietà di Ayii Duang Ayii, presidente della Comunità degli affari generali del Sud Sudan e della Federazione dei datori di lavoro. (Res)