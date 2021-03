Tunisia: Jendouba, arrestati 3 addetti dell'ospedale di Boussalem per aver rubato carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre dipendenti dell'ospedale locale di Boussalem, in Tunisia, sono stati arrestati con l'accusa di aver rubato una grande quantità di carburante assegnato al riscaldamento centrale dell'ospedale. I tre sono stati colti in flagrante, mentre stavano per riempire altri contenitori di plastica dal serbatoio del carburante situato nel giardino sul retro dell'ospedale che utilizza un motore elettrico per pompare il carburante dal serbatoio e riempire le condotte. L'amministrazione dell'ospedale locale di Bou Salem ha avviato un'indagine amministrativa e un'ispezione centrale e verranno prese le sanzioni che si riterranno più appropriate.(Tut)