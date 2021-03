Spagna: lavoratori autonomi o dipendenti, rider chiedono al governo autonomia decisionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali associazioni dei "rider" spagnoli hanno manifestato ieri in dieci città del Paese per chiedere che la nuove legge che regolamenterà il rapporto di lavoro tra le piattaforme di consegna a domicilio ed i fattorini consenta a questi ultimi di scegliere se essere lavoratori autonomi o dipendenti. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", per questa ragione ieri hanno manifestato per chiedere al governo di rivedere il testo della legge che fino a questo momento impone a tutti i riders di essere registrati come lavoratori dipendenti. "La legge rider dovrebbe includere l'opzione di essere un lavoratore autonomo, se il fattorino lo preferisce per ragioni economiche, di flessibilità o di conciliazione. Non può essere che, lavorando con un'applicazione, ci venga proibito di essere lavoratori autonomi", ha affermato Gustavo Gaviria, portavoce dell'associazione "RepartidoresUnidos". Le ultime bozze preparate dal ministero del Lavoro darebbero alle aziende tre mesi di tempo per regolarizzare i fattorini e includerli nel loro organico. (Spm)