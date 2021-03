Egitto-Sudan: appoggio arabo per un "giusto accordo" sulla Diga della rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha ribadito la sua adesione al lavoro e alla cooperazione nel quadro della Lega araba, in quanto è l’ombrello per tutti i Paesi membri nell'interesse dei popoli. Intanto, secondo il quotidiano egiziano "al Masry al Youm", Ahmed Aboul-Gheit, segretario generale della Lega araba, ha espresso il sostegno per i diritti sull'acqua di Egitto e Sudan per quanto riguarda la questione della Grande diga della rinascita (Gerd) e il suo sostegno allo sforzo per raggiungere un accordo equo, legale e vincolante su questo tema. La posizione del numero uno della Lega araba giunge mentre l'Etiopia ha annunciato il suo rifiuto di internazionalizzare il dossier della Gerd, la sua adesione all'accordo sulla Dichiarazione di principi firmato nel 2015 e la sua disponibilità a negoziare in "buona fede" con il Sudan e l'Egitto.(Res)