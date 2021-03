Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani presentano "Credito Solidale 2.0", la nuova iniziativa di Fondazione Welfare Ambrosiano a sostegno dei cittadini e delle famiglie colpiti dalle ricadute economiche della pandemia. Alla conferenza intervengono inoltre il direttore generale di Fwa Romano Guerinoni, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Massimo Bonini, Carlo Gerla e Danilo Margaritella, Massimo Ferlini in rappresentanza della Camera di Commercio di Milano e Francesco Cardinali, Senior Country Officer di J.P. Morgan in Italia.Diretta su WebTvRadio del Comune di Milano (ore 11.30)Commissione consiliare congiunta Diritti civili e Politiche sociali. All’ordine del giorno: presentazione "appalto ponte" per la gestione di Casa Jannacci. Partecipano l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, il dott. Michele Petrelli e il rappresentante Cgil Dario Cella.Diretta YouTube (dalle 13 alle 14.30)Commissione consiliare Educazione. All’ordine del giorno: "Fabbrica del Vapore: esiti della gestione e interventi migliorativi”. Parteciperanno la vice sindaca Anna Scavuzzo e il direttore Area Giovani, Università e Alta Formazione Fabrizio Chirico.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)REGIONEL’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, visita l'azienda “Officina Meccanica Lamera”.Officine Lamera srl, via Lombardia, 9 - Cologno al Serio/Bg (ore 10.30)Il Garante regionale dei detenuti della Lombardia Carlo Lio consegna all’Istituto penitenziario di Opera duemila mascherine offerte dalla Cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus “L’isola delle tartarughe”. Si tratta della prima tranche di un insieme di cinquemila mascherine che la stessa cooperativa ha messo a disposizione della popolazione degli istituti di pena.Istituto penitenziario di Opera - Milano (ore 10.30)Il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini, al Museo del Burattino di Bergamo partecipa alla presentazione in anteprima della mostra “Viaggio in Occidente - Marionette e Burattini della tradizione cinese nella collezione Mario e Giorgio Pasotti”.Museo del Burattino, c/o Palazzo della Provincia, Sala Incontri - Spazio Viterbi, via Torquato Tasso 8, 4° piano - Bergamo (ore 11.00)Punto stampa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, al termine della giornata di incontri per illustrare gli interventi previsti dal Piano Lombardia per la provincia di Sondrio.Amministrazione provinciale - Sala consiliare, corso XXV Aprile, 22 - Sondrio (ore 12.15) (segue) (Rem)