Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- VARIEConferenza stampa di Generali “Con le imprese per generare futuro”. Intervengono Marco Sesana, Country Manager & ceo Generali Italia e Global Business Lines; Nando Pagnoncelli, amministratore delegato Ipsos Italia; Arianna Nardi, head of marketing Generali Italia e Tommaso Ceccon, responsabile danni imprese Generali Italia.Piattaforma Zoom (ore 11.00)Flashmob del comitato “A scuola!” per chiedere alla Regione un cambio di passo nella campagna vaccinale e l'adozione di test rapidi e tracciamento nelle scuole.Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano (ore 18.00)MONZASeduta del Consiglio comunale di Monza dedicata al tema della fragilità psicologica degli adolescenti e dei giovani e ai segnali preoccupanti di un uso sempre crescente di sostanze stupefacenti e alcool con gli interventi di Don Gino Rigoldi, presidente di Comunità Nuova Onlus e cappellano dell'Istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria" di Milano; prof. Massimo Clerici, psichiatra e direttore del dipartimento salute mentale e dipendenze della Asst - Monza; dott.ssa Renata Nacinovich, neuropsichiatra infantile e direttore della neuropsichiatria infantile della Asst - Monza; dott. Giovanni Luca Galimberti, psichiatra, direttore del servizio dipendenze della Asst Monza; il questore di Monza, Michele Sinigaglia e il preside dell'Istituto Mosè Bianchi Guido Garlati.Diretta sul sito del Comune di Monza (ore 18.30) (Rem)