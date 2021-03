Marocco: Oms, Paese tra i primi 10 ad aver completato con successo sfida della vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco è tra i primi dieci Paesi che hanno completato con successo la sfida della vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha dichiarato l'ufficio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Marocco, ripreso dall'agenzia di stampa "Map". La rappresentanza dell'Oms desidera congratularsi con il Regno per questo successo. "Congratulazioni per il successo di questa campagna", ha scritto sul suo account Twitter. Il numero di persone che sono state vaccinate fino ad oggi in Marocco (dose 1) ha raggiunto 3.745.173, mentre 360.689 hanno ricevuto la seconda dose del vaccino, secondo i dati diffusi mercoledì dal ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano sulla situazione Covid-19.(Mar)