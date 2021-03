Roma: Raggi, con App Waidy realizzata da Acea si trovano fontane e nasoni in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esiste una app, disponibile gratuitamente, che ti permette di individuare le fontane, i nasoni o le case dell’acqua che si trovano vicino a te". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Non solo: ti dà anche la possibilità di scoprine la storia, la provenienza e la qualità dell’acqua. Tutto questo grazie alla digitalizzazione di 6mila punti di erogazione di acqua potabile e alla loro geolocalizzazione. Si chiama Waidy ed è stata realizzata da un team di sviluppatori del Gruppo Acea", continua la prima cittadina di Roma. "È un’app semplice, ma ricca di funzioni: si può per esempio tenere traccia del proprio consumo idrico ottimale, oppure rilevare eventuali malfunzionamenti delle singole fontane e segnalare i guasti. La tecnologia ci consente così di rinsaldare lo storico legame che Roma ha con l’acqua, aiutandoci a comprenderne ancora di più il prezioso valore. Uniamo tradizione e innovazione e portiamo la nostra città nel futuro", conclude Virginia Raggi. (Rer)