Germania: Lauterbach (SpD), piano riaperture provocherà terza ondata Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per le riaperture dei settori chiusi in Germania per il contenimento del Covid-10 provocherà la terza ondata della pandemia e rappresenta soltanto “un intermezzo” con la seconda. È quanto dichiarato da Karl Lauterbach, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), che in questo modo ha commentato la strategia per l'allentamento delle restrizioni anticontagio. Il programma è stato concordato ieri, 3 marzo, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel con i primi ministri dei Laender in videoconferenza. Responsabile della SpD per la salute, Lauterbach si è detto “molto preoccupato” da questa strategia. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, il deputato della SpD ha affermato: “Lo scenario più probabile è che con questa decisione, la terza ondata” di coronavirus “decollerà lentamente”. In particolare, ha avvertito il responsabile dei socialdemocratici per la salute, “al più tardi entro l'inizio di aprile” l'incidenza settimanale dei contagi supererà il limite massimo dei 100 nuovi casi su 100 mila abitanti. Allora, “l'intermezzo” sarà finito. Tale parametro rappresenta, infatti, la soglia massima delle infezioni che, come concordato da Merkel con i capi di governo dei Laender, provoca l'attivazione del “freno di emergenza”. In tal caso, le restrizioni anticontagio attualmente in vigore in Germania verranno ripristinate.(Geb)