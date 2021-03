Rifiuti: assessore Roma, al via lavori nuovo centro raccolta via Casale Cerroncino Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partono i cantieri per la costruzione del nuovo centro di raccolta in via del Casale Cerroncino, nel quartiere di Ponte di Nona Nuova. L'opera, che ammonta a circa 930 mila euro, è un'infrastruttura fondamentale per il Municipio VI, da sempre sprovvisto di "isole ecologiche", che con i suoi 256 mila abitanti è il secondo territorio più popoloso di Roma dopo il Municipio VII. "Il sito, ampiamente condiviso con la cittadinanza, si inserisce all'interno della centralità urbana di Nuova Ponte di Nona, in posizione baricentrica sull'asse Prenestino-Polense", ha spiegato in una nota l'assessora ai Rifiuti ed al risanamento ambientale Katia Ziantoni. I lavori, secondo le previsioni, dovranno concludersi entro ottobre 2021. (segue) (Com)