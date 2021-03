Regno unito: Meghan Markle accusa Buckingham Palace di diffondere "falsità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meghan Markle, moglie del principe Harry e duchessa del Sussex, ha affermato che Buckingham Palace non potrebbe attendersi il silenzio da parte sua e di suo marito nel caso decidesse di diffondere "falsità" sul loro conto. In un breve filmato dell'intervista rilasciata alla presentatrice statunitense Oprah Winfrey, Markle afferma che "molto è già andato perduto" nel rapporto con il Palazzo, facendo intendere di non avere paura delle conseguenze dell'intervista e di quanto lei affermi. Buckingham Palace ha reso noto nella giornata di ieri che starebbe investigando delle voci secondo cui la duchessa avrebbe "maltrattato" e "bullizzato" lo staff messo a sua disposizione. Markle nega ogni fatto le viene attribuito in merito. L'intervista, molto attesa in tutti gli ambienti britannici per il potenziale contenuto esplosivo sulle ragioni che hanno spinto la coppia ad allontanarsi dalla famiglia reale e dai propri "doveri", sarà trasmessa integralmente nella giornata di domenica negli Stati Uniti, e lunedì nel Regno Unito. (Rel)