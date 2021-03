Marocco: Benkirane mobilita i suoi deputati contro legalizzazione cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario generale del Partito di giustizia e sviluppo (Pjd) in Marocco, Abdelilah Benkirane, ha iniziato a radunare i suoi parlamentari per bloccare l'approvazione del disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis, che sarà presentato al parlamento lunedì 8 marzo. Benkirane ha iniziato a radunare truppe fedeli per iniziare la battaglia volta a bloccare il disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis. Il quotidiano "Al Akhbar" riferisce, nella sua edizione di giovedì 4 marzo, che questa mobilitazione arriva alla vigilia dell'adozione di questo progetto di legge da parte del governo e della sua possibile presentazione lunedì prossimo in Parlamento. Secondo fonti informate, Benkirane conta sull'appoggio del sindaco di Fes, Driss El Azami, del sindaco di Casablanca, Abdelaziz El Omari, e di Boutaina Karouri, moglie di Abdelali Hamieddine, per ritardare la presentazione di questo progetto alla commissione competente.(Mar)