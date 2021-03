Slovacchia: ministro Esteri Korcok chiede scusa all'Ucraina per parole del premier Matovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri slovacco ha chiesto scusa all'Ucraina. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Ivan Korcok ha chiesto scusa all'omologo ucraino Dmytro Kuleba per le parole pronunciate dal premier slovacco, Igor Matovic, a proposito dell'aver promesso la Transcarpazia alla Russia in cambio del vaccino Sputnik V contro il coronavirus. In una nota Korcok ha qualificato quelle di Matovic come "dichiarazioni inappropriate". "Sono tanto più rammaricato per il fatto che pochi giorni fa ho avuto una conversazione molto positiva a Kiev sullo sviluppo delle nostre relazioni", ha scritto il capo della diplomazia di Bratislava. Il premier aveva pronunciato la sua "battuta" ieri in un'intervista all'emittente "Radio Express", dicendo di aver promesso a Mosca la regione della Transcarpazia ucraina come contropartita per la fornitura dello Sputnik V. (segue) (Vap)