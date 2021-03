Imprese: il credito come strumento di emancipazione per l'agricoltura italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conoscenza, specializzazione, analisi, capacità di dialogo e prontezza nel dare risposte: sono queste le parole d'ordine emerse nel seminario-webinar sui temi del credito in agricoltura, organizzato da Confagricoltura insieme ai principali stakeholder del settore. "Sviluppare la cultura della finanza all'interno dell'Organizzazione, perché le strutture territoriali di Confagricoltura siano in grado di supportare le crescenti attese degli associati, mettendoli in condizione di cogliere le opportunità offerte dagli strumenti del sistema bancario nazionale". E' l'obiettivo illustrato dal direttore generale Francesco Postorino in apertura dei lavori, ai quali ha partecipato una nutrita platea (oltre 200 collegamenti) di dirigenti e rappresentanti territoriali dell'Organizzazione. Di livello gli intervenuti in rappresentanza del ministro dello Sviluppo economico, del Mediocredito Centrale, ma anche di tutto il circuito bancario nazionale (Unicredit, Credit Agricole, Mps Banca, Iccrea Banca SpA, Credem): tutti soggetti che hanno già attivato una capillare azione di sensibilizzazione delle proprie strutture territoriali e un'azione di costante interscambio con Confagricoltura. (segue) (Rin)