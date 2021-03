Imprese: il credito come strumento di emancipazione per l'agricoltura italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ottima riuscita di questo evento - ha dichiarato Matteo Lasagna, vicepresidente di Confagricoltura con delega al Credito - dimostra come lo strumento del credito in agricoltura sia stato fondamentale nel momento della pandemia, ma anche che dovrà continuare ad esserlo nella prospettiva di un'uscita dall'emergenza che stiamo ancora vivendo". "La pandemia ha messo in difficoltà svariati ambiti del settore primario – ha sottolineato Lasagna - e gli strumenti messi in campo dal governo hanno mitigato solo in parte le necessità di un momento drammatico dal quale ora vogliamo e dobbiamo rialzarci per guardare al futuro". Il seminario di Confagricoltura, primo di un ciclo di appuntamenti già programmato, mette in chiaro risalto come vi sia un crescente bisogno di incentivi improntati a favorire lo sviluppo di un settore, quello primario, che vuole e sa fare strategia, partendo dal dialogo con le banche per avere strumenti concreti per progredire sui fronti dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e della semplificazione burocratica. "Oltre le convenzioni classiche e già disponibili - ha aggiunto il vicepresidente di Confagricoltura - ci aspettiamo di dare risposte effettive nell'interesse degli associati che stanno trainando, in un momento di crisi diffusa, l'economia di questo Paese. Noi ci siamo, non siamo intimoriti dinnanzi alle sfide e migliorare l'accesso al credito per le imprese agricole è una priorità". (Rin)