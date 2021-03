Marocco: adottato nuovo quoziente elettorale, il Pjd vota contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Parlamentare dell'Interno ha adottato mercoledì sera, 3 marzo, a maggioranza, l'uso di un nuovo quoziente elettorale per le elezioni del 2021, contro la volontà del partito di Giustizia e Sviluppo (Pjd), il partito islamista al potere. Tale disposizione, legata al quoziente elettorale - che baserà il proprio calcolo per l'attribuzione dei seggi sul numero degli iscritti alle sezioni elettorali e non più sui voti espressi - è stata adottata con 29 voti favorevoli e 12 contrari, attribuiti al Pjd. I membri del partito islamista si sono fortemente opposti a questo nuovo quoziente, ritenendo che la sua applicazione farà perdere al partito circa 25 seggi all’interno della Camera dei rappresentanti.(Mar)