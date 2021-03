Serbia-Kosovo: inviato Ue per il dialogo Lajcak oggi in visita a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, avvia oggi una visita di due giorni in Serbia. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, nella giornata di oggi è previsto un incontro con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic. Nella giornata di domani è invece previsto un colloquio con la premier, Ana Brnabic. Lajcak ha avviato il primo marzo un tour nei Balcani occidentali che lo hanno portato a Pristina e che dopo la Serbia proseguirà in Montenegro. L'inviato Ue ha dichiarato ieri che un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia potrebbe essere raggiunto durante il mandato del prossimo governo di Pristina. "L'ho detto in passato e lo ripeto, questo processo può essere completato in pochi mesi, non servono anni per raggiungere un accordo", ha dichiarato Lajcak secondo cui spetta a Pristina e Belgrado decidere come vogliono procedere: "Se ci vogliono incontrare su base mensile, noi siamo qua". Dopo gli incontri nella prima giornata di visita con l'ambasciatore Usa a Pristina Philip Kosnett, con il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici e con il leader del Movimento Vetevendosje Albnin Kurti, l'inviato speciale dell'Ue ha incontrato ieri la presidente ad interim Vjosa Osmani, il premier uscente Avdullah Hoti, il leader dimissionario della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa, il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Enver Hoxhaj e il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj. (segue) (Seb)