Kosovo-Serbia: ambasciatore italiano Orlando a colloquio con inviato Ue Lajcak

- L'ambasciatore italiano a Pristina Nicola Orlando ha incontrato oggi l'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia Miroslav Lajcak. Secondo quanto scrive il diplomatico italiano su Twitter, nel colloquio odierno Lajcak ha riferito di avere avuto "incontri molto costruttivi" in Kosovo durante la sua visita avviata il primo marzo. "Guardiamo verso una rapida ripresa del dialogo mediato dall'Ue con il sostegno degli Usa appena saranno formate le istituzioni", ha dichiarato Orlando. Dopo gli incontri del primo giorno di visita con l'ambasciatore Usa a Pristina Philip Kosnett, con il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici e con il leader del Movimento Vetevendosje Albnin Kurti, l'inviato speciale dell'Ue ha incontrato ieri la presidente ad interim Vjosa Osmani, il premier uscente Avdullah Hoti, il leader dimissionario della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa, il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Enver Hoxhaj e il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj. Nella giornata di oggi Lajcak è atteso a Belgrado. (segue) (Alt)