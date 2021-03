Corea del Sud: contagi stabili, prosegue la campagna di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno somministrato il vaccino contro la Covid-19 a 154.421 persone dall'inizio della campagna di immunizzazione in quel Paese, il 26 febbraio. Nell'arco delle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus si sono mantenuti sostanzialmente stabili, sopra la soglia di 400, e si sono registrati sette nuovi decessi attribuiti al coronavirus, che portano il totale in quel Paese a 1.619. Nel Paese monta frattanto il dibattito in merito alle reazioni avverse ai vaccini: sinora le autorità sanitarie sudcoreane hanno registrato ufficialmente 209 casi, perlopiù riconducibili a reazioni lievi. Nel Le autorità stanno però indagando su almeno due decessi avvenuti subito dopo la somministrazione del vaccino. Il governo ha prorogato al 14 marzo le misure di distanziamento sociale in vigore, inclusi i divieti di assembramento privato di più di cinque persone. (Git)