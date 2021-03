Corea del Sud: crescita economica superiore alle attese nel quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha conseguito una crescita superiore alle attese nel quarto trimestre dello scorso anno, che però non ha influito significativamente sul dato relativo all'andamento del Pil nell'arco dell'intero 2020. Secondo i dati preliminari forniti dalla Banca di Corea, il prodotto interno lordo della Corea del Sud è cresciuto dell'1,2 per cento tra ottobre e dicembre; la banca centrale ha confermato però le stime relative all'andamento annuo dell'economia, che nel 2020 ha subito una contrazione dell'un per cento. (segue) (Git)