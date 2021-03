Usa: Camera approva riforma normativa elettorale HR 1 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi provvedimenti sono i più contestati dai Repubblicani, che accusano i Democratici di voler minare ulteriormente la credibilità del sistema elettorale Usa, e di sistematizzare le falle che hanno alimentato le accuse di frode in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso novembre. Dal testo di legge sono stati escluse ulteriori proposte formulate dall'ala progressista del Partito democratico, come l'abbassamento dell'età minima per il voto da 18 a 16 anni. I Democratici hanno celebrato l'approvazione del disegno di legge alla Camera con una conferenza stampa nella giornata di ieri. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha accusato i conservatori di aver varato "oltre 200 provvedimenti di legge in tutto il Paese per sopprimere il diritto di voto". (Nys)