Corea del Sud: trovato senza vita il primo soldato transessuale del Paese

- Byun Hui-su, 23enne sudcoreano congedato dall'Esercito lo scorso anno per essersi sottoposto ad una operazione chirurgica di riassegnazione di genere in Thailandia, è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione ieri, 3 marzo. Lo riferisce la stampa sudcoreana. Byun serviva nell'Esercito col rango di sergente: durante un periodo di congedo, si era recato segretamente in Thailandia per sottoporsi ad una operazione di riassegnazione di genere, e tale decisione gli era costata l'espulsione dalle forze armate. Un centro di consulenza locale aveva avvertito già lo scorso 28 febbraio che Byun non risultava più reperibile; a rinvenire il corpo senza vita dell'ex militare sono state le forze dell'ordine, durante un sopralluogo nella sua abitazione. Le cause del decesso non sono state ancora verificate. Nei mesi scorsi Byun aveva intrapreso una offensiva legale, nella speranza di tornare a servire nelle Forze armate come membro di un reparto femminile. (Git)