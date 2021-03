Usa-Cina: Casa Bianca, Pechino potenziale minaccia a sistema internazionale aperto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni con la Cina costituiranno "la più grande sfida geopolitica" di questo secolo. Lo ha affermato l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ieri, 3 marzo, in occasione della pubblicazione del suo primo documento orientativo provvisorio in materia di sicurezza nazionale. Nel documento si legge che "la Cina, in particolare, è divenuta rapidamente più assertiva, ed è oggi l'unica (potenza) competitrice potenzialmente in grado di combinare la propria potenza economica, diplomatica, militare e tecnologica per montare una minaccia sostenuta ad un sistema internazionale stabile e aperto". Il documento di 24 pagine punta a fornire un orientamento comune alle agenzie governative coinvolte nella conduzione della politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in attesa dello sviluppo "di una strategia di sicurezza nazionale più approfondita nel corso dei prossimi mesi", ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. (segue) (Nys)