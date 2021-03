Usa-Cina: Casa Bianca, Pechino potenziale minaccia a sistema internazionale aperto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha tenuto il suo primo discorso organico di politica estera dall'insediamento della nuova amministrazione presidenziale proprio ieri, in concomitanza con la pubblicazione del documento. Il segretario ha spiegato che le sfide poste dalla Cina sono di natura radicalmente differente rispetto a quelle presentate da paesi come Russia, Iran e Corea del Nord. "Dobbiamo prepararci a gestire la più grande prova geopolitica del XXI secolo: la nostra relazione con al Cina". Nel documento di guidance e nelle parole di Blinken è riemersa la centralità attribuita dall'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, al multilateralismo e alle alleanze come strumenti centrali di esercizio della leadership globale statunitense. (Nys)