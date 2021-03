Indonesia: Widodo ordina revisione della normativa sulla sicurezza informatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A riportare la legge al centro del dibattito pubblico è stato un caso che ha recentemente coinvolto l'ex viceministro degli Esteri indonesiano Dino Patti Djalal: il mese scorso, l'ex viceministro ha denunciato un uomo alla Polizia, dopo la modifica fraudolenta di tre atti di proprietà di altrettanti immobili intestati alla madre di Djalal. Apparentemente insoddisfatto della gestione del caso da parte delle autorità, l'ex viceministro ha pubblicamente denunciato l'uomo su Twitter, accusandolo di frode; quest'ultimo, po effettivamente incriminato dalla Polizia, ha reagito impugnando la legge Ite, e denunciando Djalal per diffamazione. Il caso ha suscitato forti polemiche nel Paese, non tanto per la denuncia di diffamazione ingiustamente subita dall'ex viceministro, quanto per il fatto che la Polizia avrebbe agito con un occhio di riguardo nella gestione della denuncia nei suoi confronti, contrariamente a quanto accadrebbe agli ordinari cittadini di quel Paese. (Fim)