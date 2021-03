Imprese: Cda Unicredit propone 11 candidati per nuovo board, in testa Padoan e Orcel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro, importante passo in vista dell’assemblea del prossimo aprile, che inizia già a definire le priorità che caratterizzeranno la strategia dell’istituto nel prossimo futuro: dal digitale all’innovazione, fino ad arrivare alla sostenibilità, alla diversità e all’inclusione. Rimangono gli interrogativi riguardo possibili operazioni di M&A e in particolare relativamente ad un matrimonio con Monte dei Paschi di Siena: un’opzione che contribuirebbe sicuramente a risollevare la banca toscana, ma che non sarebbe vista di buon occhio da azionisti di peso di Piazza Gae Aulenti, tra cui Leonardo Del Vecchio. Vola in Borsa, intanto, il titolo di Unicredit, che ha chiuso in rialzo del 2,52 per cento: un incremento importante, con il titolo che si attesta per la prima volte sopra i nove euro (a 9,04) per la prima volta dopo le dimissioni dell’ex amministratore delegato, Jean Pierre Mustier. (Ems)