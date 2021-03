© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino presentano il piano della Regione Lazio per le politiche attive del lavoro: investimenti e misure sottoscritte e condivise con le organizzazioni sindacali e datoriali per favorire l’occupazione in modo particolare delle categorie più fragili. Partecipano Alberto Civica, segretario Uil Roma e Lazio e Angelo Camilli, presidente Unindustria. Saranno collegati in streaming i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali per la firma del protocollo con la Regione Lazio che darà il via al piano. L’evento si svolge nella sala Tevere della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento viene trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio. (ore 11)VARIE- Flash mob in piazza San Silvestro a Roma per manifestare contro la violenza maschile sulle donne. La manifestazione è promossa dal coordinamento cittadino di Liberare Roma. (ore 16) (segue) (Rer)