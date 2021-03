Bolivia: avviata inchiesta interna alle Forze armate per "corsie preferenziali" vaccino anti-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha dichiarato di sentirsi "indignato e furioso" dopo avere appreso che funzionari del suo governo hanno ricevuto il vaccino anti-Covid destinato al personale sanitario in prima fila nella lotta al virus. "Sono veramente indignato e furioso per questa situazione che mette in pericolo l'enorme sforzo di molti peruviani che lavorano in prima linea contro il Covid-19", ha detto il capo dello stato parlando al programma televisivo "Cuarto Poder". "Abbiamo ricevuto un duro colpo che viene ereditato dal governo di Vizcarra", ha aggiunto il capo dello Stato, affermando che le persone coinvolte verranno trattate con la "fermezza e durezza" del caso. (segue) (Abu)